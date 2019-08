VIDÉOS | Mbappé pousse Neymar, le Brésilien éteint la polémique avec un selfie fraternel

Après la victoire du PSG en Supercoupe de France, Mbappé a poussé Neymar lors d’une photo de groupe. La presse espagnole y a vu une polémique naissante, rapidement éteinte par le Brésilien.

À un moins de la fin du mercato, le feuilleton Neymar n’est pas près de s’achever. Et ce ne sont pas ces images qui vont empêcher les journaux espagnols d’en faire leurs choux gras.

Lors des célébrations du PSG après leur victoire face à Rennes lors du Trophée des Champions, une scène a particulièrement retenu l’attention des internautes. Suspendu pour cette rencontre, Neymar rejoint ses coéquipiers sur le terrain pour fêter ce nouveau titre. C’est alors que Kylian Mbappé pousse le Brésilien hors du cadre lors d’une photo de groupe.

La presse espagnole a directement isolé la vidéo en y voyant un signe de mésentente entre les deux stars du club parisien et donc, un potentiel motif de départ vers le Barça, où Neymar est cité avec insistance.

Et pourtant, il semble que les deux joueurs ne faisaient que blaguer. Dans une autre vidéo, on peut effectivement voir Kylian Mbappé et Marco Verratti empoigner amicalement Neymar afin qu’il fasse la fête avec eux.

Habile communiquant, Neymar a directement coupé court à toute polémique en affichant son amitié avec Mbappé dans sa story Instagram. Le footballeur brésilien a publié un selfie accompagné le cliché d’une légende fraternelle: «Mon frère».