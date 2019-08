PHOTOS & VIDÉOS | #FillTheBottle: un défi écolo pour lutter contre la pollution des mégots

Les internautes se mobilisent pour la planète en remplissant des bouteilles de mégots ramassés dans la rue.

Décidément, les bouteilles en plastique ont la cote sur les réseaux sociaux. Après le #WaterBottleFlip challenge et le #BottleCap challenge, c’est désormais le #FillTheBottle challenge qui prend Twitter d’assaut.

Ce nouveau défi, qui signifie «Remplis la bouteille», est toutefois bien plus écologique puisqu’il consiste à remplir une bouteille en plastique de mégots de cigarettes trouvés dans la rue ou dans la nature.

Tout est parti d’une photo postée le 31 juillet dernier sur Twitter dans laquelle un internaute français se plaignait du nombre ahurissant de mégots qu’il avait ramassé. «20 minutes à remplir cette bouteille d’un litre dans un rayon de même pas 50 mètres. C’est extrêmement grave.»

Suite à cette publication, de nombreux internautes ont décidé, eux aussi, de faire un petit geste pour la planète en ramassant les mégots jonchant le sol près de chez eux. Au vu de l’ampleur prise par cette bonne action, une internaute a décidé de créer un hashtag pour la nommer: #FillTheBottle.

Ramasser un maximum de mégots de cigarettes sur son trajet et inciter d'autres personnes à faire pareil, c'est l'objectif du challenge #FillTheBottle, un défi utile né en France. 🚬



À l'origine du hashtag : @amltlh, 18 ans. pic.twitter.com/zey32Ho1h8 — Brut FR (@brutofficiel) August 2, 2019

Ce qui a directement interpellé les participants au challenge, c’est la facilité avec laquelle il est possible de le réussir. Et pour cause, ces petits bouts de cigarettes qui polluent les eaux et mettent des années avant de se dégrader sont absolument partout.

1h30 plus tard, nous avons récolté deux bouteilles de mégots ainsi que plusieurs sacs poubelles remplies de plastique.



Aidons notre planète, elle nous appartient 🌍.#FillTheBottle pic.twitter.com/JAqKP8RhP3 — jenjen (@jennifer_fln) August 1, 2019

#FillTheBottle

Faisons chacun le minimum pour sauver la planete. Petits gestes pour grand résultat. pic.twitter.com/woD3bQjEck — bbyzxe (@bbyzxe1) August 1, 2019

30 minutes, 200 mètres le long de la mer. #FillTheBottle pic.twitter.com/Rxc8dTxqqq — Eloan (@Eloanaole) August 1, 2019

Le hashtag #FillTheBottle vient d'être lancé, c'est simple, il s'agit de remplir une bouteille d'eau avec les mégots de cigarette que vous trouvez, ça aidera à nettoyer et préserver notre planète, tout en poussant les autres personnes à agir pic.twitter.com/rMayKhOPNl — lucie (@lucieedouay) August 1, 2019

Apprendre aux plus jeunes,c’est eux notre avenir :) #FillTheBottle pic.twitter.com/aRSBNfh30I — Go Tié (@GautierOcane1) August 3, 2019