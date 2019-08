Une nouvelle fusillade dans la ville américaine de Dayton

Alors que 20 personnes ont perdu la vie dans une fusillade au Texas hier, une autre s’est produite dans la ville américaine de Dayton.

Au moins sept personnes auraient perdu la vie dans la fusillade survenue dimanche dans la ville américaine de Dayton (Ohio), rapporte le Dayton Daily News. Les faits se sont produits dans le district d’Oregon, un quartier avec de nombreux clubs, des galeries d’art et des restaurants.

La police, qui aurait maîtrisé le tireur, se trouve toujours sur les lieux. Les circonstances du drame restent inconnues pour l’instant.

De nombreux blessés sont également à déplorer, ont précisé des sources médicales.

Still no word on the amount of casualties.



Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.



Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i