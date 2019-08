Remco Evenepoel incrédule après son exploit: «Je ne sais pas quelle est ma limite»

Remco Evenepoel a remporté samedi la Clasica San Sebastian, sa première victoire classique à dix-neuf ans. Il a non seulement surpris le monde mais aussi lui-même.

C’est ce qui est clairement apparu lors de sa réaction éclair immédiatement après l’arrivée.

«Je n’arrive pas à y croire», a en effet déclaré Evenepoel en secouant la tête tout le temps. «Je ne me sentais pas bien pendant toute la course et c’était un gros risque d’attaquer si tôt. Mais je savais combien d’énergie je pouvais mettre dans l’ascension.»

Evenepoel est le plus jeune vainqueur de la Clasica San Sebastian. «Honnêtement, c’était un rêve de gagner cette course une fois dans ma carrière. Et je le fais lors de ma première année. Je n’arrive pas à y croire. Je ne sais pas quelle est ma limite. Je ne m’attendais vraiment pas à ça.»