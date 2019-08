VIDÉOS | Radja Nainggolan accueilli en superstar à Cagliari

Sur une voie de garage à l’Inter, Radja Nainggolan est actuellement à Cagliari, où il devrait signer très prochainement. Ce samedi, il a été accueilli par une foule nombreuse de supporters à l’aéroport.

Cagliari, un club particulier pour l’ex-Diable rouge de 31 ans, qui y a fait ses premières armes en Serie A entre 2010 et 2014 (137 rencontres).

Un choix du cœur surtout, puisqu’il souhaitait retourner en Sardaigne avec son épouse Claudia, atteinte d’un cancer, et ses deux enfants.

Le Ninja devrait passer la visite médicale et signer en faveur du club sarde dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

🗣 #Cagliari, tifosi in festa per #Nainggolan: “Ringrazio il presidente, non è stato difficile scegliere Cagliari” pic.twitter.com/S1ROcPZ9ET