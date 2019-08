Max Verstappen décroche sa 1e pole au GP de Hongrie

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) s’élancera en pole position du Grand Prix de Hongrie, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le Hungaroring (4,381 km) à Budapest.

Le Néerlandais s’est montré le plus rapide des qualifications samedi devant les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton, signant à 21 ans la 1e pole de sa carrière.

Les deux pilotes Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc et l’Allemand Sebastian Vettel, partiront en 4e et 5e positions.

Le départ de la course sera lui donné dimanche sur le coup de 15h10.

