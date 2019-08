VIDÉO | Une falaise s’effondre et fait trois morts en Californie

L’effondrement d’une falaise sur une plage populaire d’Encinitas en Californie a fait trois morts.

Trois personnes au moins ont été tuées par un éboulement provenant d’une falaise calcaire qui surplombe une plage en Californie, ont indiqué ce samedi les autorités locales.

Des rochers se sont abattus ce vendredi sur des baigneurs à proximité d’un escalier menant à la plage de Grandview Surf Beach, au nord de San Diego.

Les services du shérif du comté de San Diego ont annoncé qu’une personne avait été tuée et la municipalité d’Encinitas a indiqué ensuite sur twitter que deux des trois blessés étaient décédés à l’hôpital.

La municipalité a invité les plaisanciers «à continuer de faire preuve de prudence quand ils fréquentent les plages».

Les services de secours continuaient ce samedi à fouiller la plage avec l’aide de chiens à la recherche d’éventuelles autres victimes, a indiqué à la presse locale le capitaine des maître-nageurs sauveteurs d’Encinitas Larry Giles.

La plage est surplombée par des falaises de grès qui se sont érodées au fil des années et des panneaux incitent les promeneurs à la prudence à certains endroits.

En 2000, un glissement de terrain dans cette zone avait tué une femme dont le mari était en train de surfer.

