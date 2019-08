Critiqué pour sa lenteur, Romelu Lukaku se propose… aux Lakers de Los Angeles

Juventus? Inter de Milan? Manchester United? Ou même les… Lakers? La future destination de Romelu Lukaku n’est pas encore connue. Mais le Diable rouge s’amuse des critiques sur sa prétendue «lenteur» sur son compte Twitter.

C’est une photo postée sur le réseau social qui a mis le feu aux poudres. On y voit Romelu Lukaku avec le maillot des Lakers de Los Angeles, célèbre franchise de NBA américaine.

Flairant le buzz, le community manager des Lakers prend cette photo comme une confirmation de la signature du Diable rouge.

Big Rom, basketteur? Une reconversion qui ne lui déplairait visiblement pas. «Je suis disponible pour recevoir les ballons de King James (NDLR: LeBron James) en contre-attaque, étant donné qu’ils pensent que je suis trop lent ici», s’est-il amusé à répondre.

I’m available to catch these passes from @KingJames on the fast break since they think i’m slow out here🗣😂😂 https://t.co/sDkFE8IpHy