Jean Tezenas du Montcel remporte la finale de Ninja Warrior, belle prestation du Jalhaytois Adrien Horward

La finale de Ninja Warrior 2019, c’était ce vendredi sur TF1. Jean Tezenas du Montcel, jeune ingénieur de 29 ans originaire de Haute-Savoie, a remporté la mise.

Ce passionné d’alpinisme a tout de même pris quatre ans pour remporter l’épreuve et les 100 000€ de gains. En finale de cette édition, il a bouclé le parcours en seulement 32 secondes.

#NinjaWarrior

Jean Tezenas : 32 secondes et 45 centièmes 😱

Qui peut le battre ?! pic.twitter.com/eCqkzMzBO5 — Ninja Warrior (@NinjaWarriorTF1) August 2, 2019

«On était trois en finale et ça a été un moment de stress monstrueux. J’ai mis deux semaines à m’en remettre. Mentalement c’était extrêmement dur, je n’y croyais pas quand je voyais les deux machines que j’avais en face (NDLR: Nicolas Cerquant et Thomas Hubener). Quand j’ai vu que j’avais gagné, j’ai explosé de joie. Ça faisait tellement longtemps que je voulais ça. En plus, ma famille était là l’année où je gagne. C’était super de profiter de cette victoire avec eux», s’est-il confié à nos confrères de Télé-Loisirs.

Avec la somme gagnée, Jean Tezenas du Montcel va rénover son appartement et «aussi donner une partie à une association».