Jupiler Pro League - Bruges balaie St-Trond et réussit le 6 sur 6 avant de défier le Dynamo Kiev

Le Club Bruges, vice-champion de Belgique, a fait forte impression en infligeant un impitoyable 6-0 à Saint-Trond, vendredi soir en ouverture de la deuxième journée de la Pro League de football. Les Blauw en Zwart peuvent aborder avec le sourire le préliminaire aller de Ligue des Champions qui les opposera au Dynamo Kiev mardi prochain.

Les Brugeois ont d'ailleurs pu tirer le frein à main en deuxième période. Ils avaient déjà fait le gros du travail lors des 45 premières minutes, où les nouvelles recrues ont brillé. Déjà buteur lors de la première journée, David Okereke a en effet ouvert le score d'une volée du droit (16e) quelques minutes après un penalty refusé à Hans Vanaken (12e). Le Nigerian de 21 ans n'a pas tardé à s'offrir un doublé, lancé idéalement en profondeur par Simon Deli (19e). Hans Vanaken s'est chargé de faire 3-0 de la tête après la demi-heure, avant qu'un autre nouveau venu, Percy Tau, ne profite d'une énième distraction de la défense trudonnaire pour se présenter seul devant Daniel Schmidt et le surmonter d'une louche délicieuse (44e). Malgré une baisse de rythme en deuxième période, les hommes de Philippe Clément se sont encore procurés les meilleures opportunités. Ils ont donc pu planter un cinquième puis un sixième but via Emmanuel Dennis (72e) et Siebe Schrijvers (83e). Seule fausse note de la soirée, l'exclusion de Lois Openda pour une double jaune en l'espace de deux minutes (89e). Au classement, les Blauw en Zwart réalisent le six sur six et attendent les résultats du week-end avec un average positif de six buts. Battu 0-1 par Mouscron la semaine dernière, St-Trond affiche un zéro pointé.