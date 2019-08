Le Beerschot part du bon pied face à Lokeren en ouverture du championnat de D1B

Jelle Van Damme (centre) et ses coéquipiers de Lokeren se sont inclinés. Photo News

Le Beerschot et Lokeren espéraient jouer en première division suite à l’enquête portant sur le match arrangé entre Malines et Waasland-Beveren.

Ils ont finalement dû s’affronter en D1B vendredi soir en ouverture du championnat. Le duel a tourné à l’avantage des Anversois qui se sont imposés 1-0.

Le seul but de la rencontre est venu des pieds de l’Autrichien Raphael Holzhauser suite à une combinaison sur coup franc (19e). À la recherche de l’égalisation, Lokeren a été ralenti par l’exclusion de Mickael Tirpan (59e), et n’a donc pas été en mesure d’atteindre son but.

La première journée de D1B se poursuit samedi avec Oud Heverlee – Louvain – Virton (17h) et Lommel – Westerlo (20h30) et se terminera dimanche (16h00) par Union St-Gilloise – Roulers.