Ces deux nouveaux épisodes de Wolfenstein débutent en 1980 dans un Paris encore occupé par les nazis. Dans Youngblood, BJ Blazkowicz a disparu au cours d’une mission, ses jumelles Jess et Soph décident d’aller le secourir dans un jeu d’action entièrement conçu pour la coopération et plus ouvert qu’auparavant, grâce au renfort d’Arkane Studios (Dishonored).