WRC: Latvala garde la tête, Tänak marque un peu le pas, Neuville huitième

Neuville: «Nous n’avons pas su rééditer ce que nous avions fait jeudi»

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) ont terminé la deuxième journée du Rallye de Finlande à la huitième place vendredi. Le pilote belge n’est pas parvenu à trouver le bon rythme et a perdu du temps sur ses adversaires. Il compte désormais 30,9 secondes de retard sur le leader Jari-Matti Latvala.

«La victoire lors de la première spéciale jeudi, nous avait donné confiance et un bon sentiment», a déclaré Thierry Neuville. «Malheureusement, nous n’avons pas pu rééditer ce que nous avions fait jeudi. Les sensations n’étaient pas si mauvaises. On a poussé mais cela ne s’est pas vu au niveau des temps. Nous avons essayé de faire quelques ajustements mais nous n’avons pas encore trouvé la solution. Le Rallye est encore long et nous allons tout donner.»