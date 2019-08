Roquefort Société rappelle trois produits pouvant contenir de la salmonelle

La Société des caves rappelle vendredi trois produits de Roquefort en raison de la présence possible de salmonelle.

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), elle les retire de la vente et prie les consommateurs de ne pas manger ces produits.

Il s’agit du Roquefort Société tranche de 100g (code-barres 3023260001362), Roquefort Société tranche de 200g (3023265140882) et Roquefort Société pain (3023260001119). Ils ont été vendus dans plusieurs grandes surfaces telles que Carrefour, Cora ou Colruyt, ainsi que dans de petites épiceries.

Les dates limites de consommation sont pour le Roquefort Société tranche de 100g le 27 octobre ou le 3 novembre; pour le Roquefort Société tranche de 200g le 2 décembre, le 9 décembre ou le 16 décembre; et pour le Roquefort Société pain le 17 novembre.

Les consommateurs qui auraient acquis les produits concernés sont priés de les ramener en magasin, un remboursement sera opéré.

Une infection causée par la salmonelle se traduit par de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée, dans un délai de 6 à 72 heures après la consommation. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées y sont plus sensibles.

Pour toute information complémentaire, la société est joignable au 0800/98.016 ou à l’adresse mail recall@roquefort-societe.com.