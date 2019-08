Pas de baignade non plus dans l’étang des Pêcheries Royales à Watermael-Boitsfort

La 3e «Expedition Swim» que le collectif Pool is Cool devait organiser ce week-end à l’étang des Pêcheries Royales de Watermael-Boitsfort boit la tasse: la qualité de l’eau n’y est pas garantie. Aucun compromis ne sera fait sur la santé des baigneurs.

Après une annulation le week-end dernier au Bois de la Cambre, l’enthousiasmant projet «Expedition Swim» doit à nouveau couler son prochain week-end de baignade. Il était en effet prévu que les Bruxellois piquent une tête ces 3 et 4 août à Watermael-Boitsfort. Mais l’eau de l’étang des Pêcheries Royales n’a pas été jugée suffisamment saine après analyse par Bruxelles Environnement.

«L’équipement de natation était déjà à moitié monté mais c’est avec une profonde tristesse que nous devons annuler l’Expedition Swim aux Pêcheries Royales», déplore Pool is Cool sur sa page Facebook. C’est ce collectif luttant depuis plusieurs années contre le manque d’endroits de baignade à Bruxelles qui organisait le rendez-vous au parc de la Héronnière.

Comme la semaine passée au Bois de la Cambre, c’est la qualité de l’eau qui n’est pas garantie. «Les derniers résultats des tests ont été excellents. Cependant, en raison d’une fluctuation de la qualité de l’eau dans le passé, Bruxelles Environnement, notre partenaire de projet et responsable des étangs, nous a informés ne pouvoir garantir celle-ci pendant le week-end. La raison de cette fluctuation n’est pas claire pour eux non plus». Ne souhaitant pas compromettre la santé des baigneurs, Pool is Cool remet donc le test aux calendes grecques.

À défaut de piscines extérieures dans la Région, l’objectif des activistes de Pool is Cool» est en effet de permettre aux Bruxellois de barboter dans leurs étangs ou dans le canal. Cet été, trois expériences grandeur nature étaient donc prévues pour l’« Expedition Swim », sur base d’analyses effectuées dans une présélection de 5 sites envisagés. L’idée: tester la «natabilité» de certains points d’eau. La première à Pede à Anderlecht, a bel et bien eu lieu. Mais la seconde à La Cambre a dû être annulée (reportée?) en raison de la succession de la canicule et de la drache nationale le week-end des 27 et 28 juillet.

Pour faire plouf en extérieur à Bruxelles, il faudra donc s’armer de patience: aucune bouée de secours n’est prévue.

