Ce week-end, invasion de trolls et voyage aquatique à Mons & Centre

Le festival Trolls & Légendes se déclinera en une petite version estivale ce samedi.

Ce week-end est à nouveau marqué par la tenue d’un festival: celui de Ronquières. Mais c’est complet. Depuis deux semaines. Séchez vos petites larmes et laissez vous guider par nos suggestions de sortie du week-end.

Un centre-ville trollé

On ne présente plus le festival Trolls & Légendes, qui un week-end tous les deux ans attire au Lotto Mons Expo les étranges fans de créatures fantastiques inspirées de la mythologie nordique et des sagas fantastiques type Seigneur des Anneaux.

Cet été, les organisateurs du festival offrent une petite déclinaison: les Estivales de Trolls et Légendes. C’est ce samedi 3 août, de 13 h à 18 h dans le centre-ville montois.

Au programme:

– des concerts. C’est au croisement de la Grand-Rue et de la rue des Fripiers, avec les Folk Dandies, qui proposent des arrangements de thèmes celtiques dans des costumes du plus pur style steampunk, et les C’H.A.G, qui paraît-il donne envie de ne jamais s’arrêter de danser.

– du jeu. dans le Jardin du Mayeur, on vous propose de découvrir le jeu de rôle grandeur nature au détour d’une initiation au tir à l’arc ou à l’épée. Dans l’Hôtel de Ville de Mons, plusieurs clubs présenteront des jeux de rôles et des jeux de plateau ayant pour thème la fantasy (adapté pour un public de 12 ans et plus).

Enfin, dès 13 h, plusieurs compagnies animeront le piétonnier. Il y aura de la jonglerie, de la magie, de l’humour, des frasques en tout genre avec Fou du Roi, un duo de saltimbanques dans des costumes chatoyants, fiers et déjantés.

Il y aura aussi du conte et des histoires de magie. Vous ferez notamment la connaissance de Kerridwen, déesse galloise de la mort et de la fertilité. À l’aide de son chaudron ensorcelé, elle vous apprendra les secrets de la divination et vous contera des histoires de sortilèges, de Kabbale et d’alchimie. Sacré programme.

Ce sera aussi la dernière occasion de profiter des transats et bacs à sable des Jardins d’été à la place du Marché aux Herbes, qui se terminent ce samedi.

Musées gratuits

Qui dit premier dimanche du mois dit musées gratuits. L’occasion de découvrir les expositions en cours dans les musées montois:

Au BAM, «Le surréalisme dans les collections montoises» vous emmène à la découverte d’artistes montois, hennuyers, français ou encore américains conservés dans les collections de la ville sous le prisme du surréalisme, courant artistique international aux multiples facettes.

L’Artothèque propose, en plus de son parcours classique, son exposition «Joyeux anniversaire M. Matisse!» pour le 150e anniversaire de la naissance d’Henri Matisse, et l’expo: «David Mesguich, Making of de «Lucie et les Papillons»», qui explique comment la sculpture monumentale installée dans le square Roosevelt voisin a vu le jour.

Au Mons Memorial Museum, on peut se replonger dans l’histoire militaire de la ville et découvrir l’histoire du camp de prisonniers allemands de Ghlin-Erbisoeul. Le Musée du Doudou, le SILEX’S et la Maison Van Gogh de Cuesmes seront également accessibles gratuitement.

+ Quand Erbisœul était la plaque tournante des prisonniers de guerre allemands

Au fil de l’eau à Mariemont

Au musée royal de Mariemont, le 1er dimanche du mois est aussi l’occasion de se laisser emmener dans une visite guidée familiale. Cet été, le musée s’intéresse à la relation entre l’homme et l’eau.

«De pluie espérée en crue bienfaitrice, l’eau a été source de vie. D’océan primordial en mer des monstres, l’eau a été source de mystères. D’astucieuses irrigations en récipients luxueux, l’eau a été source de création.»

«De nombreux objets du musée témoignent de la relation de l’Homme à l’eau à travers le temps et l’espace.» Et l’équipe du musée vous propose d’embarquer ensemble pour un voyage, de 14 h à 16 h 30 le dimanche 4 août…

Réservation obligatoire au 064 27 37 41 ou via accueil@mariemont.be.

Ferme ouverte

À Ville-sur-Haine, petit village de l’entité du Rœulx, se situe une ferme appelée Ferme de Nalalouzie. Derrière ce nom étrange se cache un établissement qui propose diverses activités pour enfants et pour adultes porteurs de handicap (séances d’activités assistées par l’animal comme la zoothérapie, l’hippothérapie), mais également pour enfants ordinaires.

Pour se faire connaître du grand public, la ferme organise chaque année le 1er dimanche d’août une journée des familles, permettant de découvrir la mini-ferme.

Au programme: visite libre de la mini-ferme et de l’écurie, animations pour les enfants, pêche aux canards, balades à poney, démonstrations équestres, petite restauration, buvette…

Où? Mini-Ferme de Nalalouzie. Rue du Marais, 44 7021 Ville-sur-Haine. Téléphone: 0477/50.72.38.

Moisson à l’ancienne à Erquennes

Dans la foulée des vraies moissons, le mois d’août est propice au souvenir des moissons «comme dans l’ancien temps», celui où les machines avaient une taille humaine et ne nécessitaient pas la mise en place de convois exceptionnels sur les routes.

Ce samedi 3 et dimanche 4 août, rendez-vous à Erquennes, dans la commune d’Honnelles. Au programme du samedi dès 19 h: soirée année 80.

Dimanche dès 11 h: démonstrations de vieilles machines, de métiers anciens, présence d’artisans et d’exposants divers, défilé de tracteurs anciens, jeux d’enfants, chevaux de trait. On annonce aussi une parade de calèches anciennes. Si c’est pas magnifique. Allez, tous à la Rue Grosse Croix à Erquennes!