Ce week-end, Bruxelles plonge dans le mois d’août

Ce week-end à Bruxelles, vous fondrez pour une banquise rose guimauve ou plongerez tête la première dans un étang de Watermael-Boitsfort. Autres options: virées au parc, sortie gourmande à vélo ou musique classique.

Une expo brillante

EdA - J. R. La banquise fond et nous, on fond pour la banquise de Sophie Whettnall. Dans son installation poétique à La Centrale, l’artiste bruxelloise juxtapose sa guimauve rosâtre à une aurore boréale de lumière étoilée et une forêt de paravents nervurés. On s’y imprègne des atmosphères, on s’y perd comme dans un monde mythique à la dérive: le nôtre? Puis on reprend pied dans les installations vidéo jalonnant cette expo immersive et contemplative qui vit son dernier week-end dans l’ancienne usine électrique. On aime beaucoup cette marche de 100km en talons hauts, pince-sans-rire démonstration par l’absurde des pesantes exigences occidentales déséquilibrant les femmes. Et puis aussi ce dialogue scintillant entre 3 générations de femmes: l’artiste, sa maman et sa fille. L’expo est brillante, dans tous les sens du terme.

+ «Sophie Whettnall – Etel Adnan. La banquise, la forêt et les étoiles», jusqu’à ce dimanche 4 août à La Centrale, place Sainte-Catherine 44, 1000 Bruxelles, 8€

Pêche au gros à Watermael

EdA - M. Gol. Après une annulation au Bois de la Cambre le week-end passé (canicule suivie de la drache), le grand plongeon devrait avoir lieu ces 3 et 4 juillet dans l’étang des Pêcheries Royales à Watermael-Boistfort. Les équipes de Pool is Cool, à la manœuvre pour ce qu’ils ont baptisé l’ «Expedition Swim» cet été, attendent encore les résultats des analyses de l’eau mais se disent «optimistes» ce vendredi 2 août. Pour rappel, Pool is Cool lutte depuis plusieurs années contre le manque d’endroits de baignade à Bruxelles. à défaut de piscines extérieures, l’objectif de l’asbl est de permettre aux Bruxellois de barboter dans leurs étangs ou dans le canal. Cet été, trois expériences grandeur nature étaient prévues: à Pede à Anderlecht, à La Cambre et enfin aux Pêcheries, point d’eau alimenté par une connexion avec le Watermaelbeek.

+ «Expedition Swim», ces 3 et 4 août à l’étang des Pêcheries Royales, parc de la Héronnière, rue des Pêcheries à 1170 Watermael-Boisfort, de 12 à 18h, inscription possible sur place dès 11h45. Douches, cabines, eau du robinet et zone de détente disponibles.

Deux parcs, deux ambiances

God Save the 90’s Petite virée au parc ce week-end? Du côté de Uccle d’abord, le festival gratuit Musiques au Parc en est à son 2e rendez-vous de l’été au théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael. Au menu ce dimanche à 16h: un «Great American Songbook» avec un trio saxo, contrebasse, batterie. En cas de pluie: repli au Centre Culturel d’Uccle, à deux pas. Prochaines dates: 11, 18 et 25 août et 1er septembre.

Si vous habitez plus à l’est, foncez à la Laiterie du parc Josaphat à Schaerbeek. C’est là que les équipes de God Save the 90’s tiennent leur premier apéro estival ce vendredi 2 août. DJ, body painting, food truck et cocktail bar sont de sortie. Le thème de la soirée: 90’s VS 2000. (Prochaine date le 23/08). Le même jour, la commune de Schaerbeek organise aussi un éveil musical dans le même parc (entre 16 et 17h) alors que zumba, kuduro et sports émailleront le week-end pour The Park to Be.

Classique classieux

Classissimo Le nom du festival Classissimo parle de lui-même: au Théâtre du Parc, ce sont violons, piano et chant qui vous font vibrer. Le rendez-vous classique et classieux revient pour la 13e année jusqu’au 10 août avec «une programmation belge à 80%». L’événement s’ouvre ce week-end avec la soprano belge Cécile Lastchenko. Formée à Bruxelles, celle-ci vous propose la découverte de la vie intime de Schubert. Le lendemain, c’est une autre musicienne de chez nous qui vous fera valser avec Chopin: la pianiste Eliane Reyes, qui a déjà reçu l’insigne honneur de se produire devant la famille impériale du Japon. Le programme se poursuit toute la semaine avec entre autres des solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, l’ensemble Kheops, Abdel Rahman El Bacha, Julie Mossay, de la musique tzigane ou du tango.

+ «Classissimo», jusqu’au 10 juillet au Théâtre du Parc Royal à 1000 Bruxelles, 14,50€/17€, 52€/65€ pour le pass de 10 concerts

Le vélo n’est pas chocolat

Pro Velo Le Tour de France est passé mais c’est pas une raison pour laisser rouiller votre vélo. Tout l’été, Pro Velo vous met donc en selle pour découvrir Bruxelles à vélo. Ce week-end, les guides vous emmènent au ravitaillement chez les chocolatiers sur un parcours facile de 12km. Outre un historique de la praline et du chocolat belge, vous ferez escale chez Neuhaus, Mary, Corné Port Royal et des nouveaux maîtres tels que Blondeel ou Nihan. D’autres promenades sont prévues cet été comme une découverte «Bruxelles à vélo» (10/08), un parcours «Bruxelles insolite et secret» (11/08), «Arbres remarquables» (24/08) ou encore «La Forêt de Soignes» (31/08).

+ «Le meilleur du chocolat Bruxellois», ce samedi 3/08 à 14h depuis le siège de Pro Velo, rue de Londres 15 à 1050 Ixelles, réservation (15€+4€ de supplément «dégustation») jusqu’à ce vendredi soir ou en dernière minute par téléphone. Programme complet des balades Pro Velo à Bruxelles par ici.