La N25 sans tracteurs dès le 1er janvier ; Corine Bastide n’a jamais perdu son sourire ; Première tartinade végane de Belgique ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 2 août.

1

À 20 ans, l’hippodrome de Ghlin a toujours besoin de son tuteur wallon

C’est en 1999 que l’hippodrome de Wallonie a été inauguré. Aujourd’hui, il est considéré comme le meilleur du nord de l’Europe. Mais il a toujours besoin du soutien des pouvoirs publics.

2

Leur food-truck met les produits de la région à l’honneur

Héloïse Souhandjian de Verviers et Vincent Berg de Baelen lancent «À l’improviste», un food-truck avec des produits 100% locaux.

3

Malvoyant, Kévin joue du piano selon ses propres codes

À l’image de la couleur des 88 touches d’un piano, Kévin Dekoster ne distingue que quelques touches de blanc et de noir.

4

La N25 interdite aux tracteurs dès 2020: une décision qui fait des vagues

Les véhicules lents, dont les convois agricoles, ne pourront donc plus emprunter la N25. Pour permettre aux agriculteurs de terminer la saison betteravière, cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La N25 pourra toujours être empruntée par des convois exceptionnels moyennant une autorisation spécifique. Des mesures d’accompagnements sont également prévues, précise le ministre.

5

EN IMAGES | Corine Bastide n’a jamais perdu son sourire: «J’ai envie de dire merci à tout le monde»

À Liège, dans son lit d’hôpital, Corine Bastide a le sourire. «Mais il ne m’a jamais vraiment quitté», avoue la Liégeoise qui a vécu un véritable calvaire, coincée pendant six jours dans l’habitacle de sa voiture.

Aujourd’hui, la chambre d’hôpital du CHU liégeois semble bien petite pour accueillir les nombreux proches. Ceux qui ont, pendant six jours, remué ciel et terre pour la retrouver, semblent, aujourd’hui, ne plus jamais vouloir la laisser seule.

6

Pa’lais, première tartinade végane de Belgique

Vegan et bio, Pa’lais remplace notre bonne vieille maquée sur la table du déjeuner. La tartinade innovante sort de l’esprit du Bruxellois Laurent Jadot. «Je voulais réunir mon métier et mon engagement pour la cause animale». D’où ce produit sans lait, 100% végétal.

7

Prisons: impasse pour le service minimum

Les syndicats remettent ce vendredi leur avis sur le texte qui doit permettre d’appliquer le service minimum. C’est négatif.

8

Olivier Deschacht: «L’envie est trop grande pour arrêter»

Olivier Deschacht nous a reçu à Waregem avant de se déplacer au Standard. Et il parle d’Anderlecht, évidemment.

9

Des zombies plus vrais que nature

Par la magie de la réalité virtuelle, plongez au cœur d’un scénario de film d’épouvante, au Terragame center de Spy.

10

VIDEO| Pont des Trous: une démolition sous les yeux émus des Tournaisiens

Ce matin, à Tournai, les travaux de déconstruction du pont des Trous ont débuté. Une centaine de Tournaisiens ont rejoint les quais pour vivre les derniers moments des arches.

