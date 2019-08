Roberto Martinez est à nouveau papa

La bonne nouvelle a été communiquée hier: le sélectionneur fédéral est papa pour la deuxième fois.

C’est le compte officiel des Diables rouges qui a dévoilé l’information hier, jeudi soir: la famille de Roberto Martinez s’est agrandie. En effet, le coach national et sa femme sont les heureux parents d’une petite fille. Le prénom du bébé, lui, n’a pas encore été communiqué.

Après Luella, 5 ans, ce bébé est le deuxième enfant de Roberto Martinez et Beth Thompson.

👼 Our coach and his wife Beth’s second daughter was born today. 😍 The name will be announced soon!