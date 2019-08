Dani Alves quitte l’Europe après 17 ans et rejoint le Sao Paulo FC

Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain et après avoir connu 4 clubs en Europe, Dani ALves rejoint son pays natal où il évoluera au Sao Paulo FC.

Arrivé au FC Séville en 2002, Dani Alves va retrouver le Brésil 17 ans après. L’arrière droit de 36 ans, capitaine de la Seleçao à la dernière Copa America, a signé un contrat jusqu’en décembre 2022 avec le Sao Paulo FC, a annoncé le club brésilien jeudi. Il était libre depuis la fin de son aventure au Paris Saint-Germain fin juin.

Le latéral droit a collectionné les titres partout où il est passé, du FC Séville (2002-2008) au PSG (2017-2019) en passant par le FC Barcelone (2008-2016) et la Juventus (2016-2017).

“For my country, for my people. For my beloved club.” @DaniAlvesD2 is here until 2022! 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/10kLLLOrDI