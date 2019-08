Deux hommes recherchés pour les 3,4 millions d’euros cachés dans des voitures belges

La police diffuse jeudi, à la demande d’une juge d’instruction, un avis de recherche dans l’enquête sur les plus de 3,4 millions d’euros retrouvés dans des voitures belges en Albanie.

Les forces de l’ordre recherchent activement Alfred et Elvis Vladi, de nationalité albanaise et âgés respectivement de 33 et 39 ans.

L’argent, 3.366.700 euros et 80.000 francs suisses dissimulés dans les portières de deux voitures transportées par un camion albanais, a été saisi le 24 juin 2018 dans le port de Durrës en Albanie. Les véhicules provenaient de Belgique et avaient fait étape en Allemagne.

Alfred et Elvis Vladi sont considérés comme potentiellement dangereux par la police. Celle-ci demande à toute personne ayant connaissance de l’endroit où les deux hommes se trouvent de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.

Les témoignages peuvent également être communiqués en ligne via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.