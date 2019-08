AS Eupen: Jordi Amat arrive en prêt

Le defenseur axial espagnol est prêté une saison aux Pandas par les Madrilènes de Rayo Vallecano (D2).

Les choses n’ont pas traîné: annoncé en Belgique dans la journée de jeudi par les médias espagnols, Jordi Amat (27 ans) s’est officiellement engagé avec l’AS Eupen en début de soirée. Un prêt d’une saison.

Ce défenseur axial, actif aux Rayo Vallecano (descendu de Liga voici quelques mois), est prêté pour une saison. Il avait déjà joué sous forme de prêt en -, au Bétis Séville. C’est la première fois qu’il va évoluer en Belgique, lui qui n’avait jusqu’ici quitté l’Espagne qu’entre 2013 et 2017, lorsqu’il évoluait à Swansea City.

Jordi Amat mesure 1,84 mètre. À 27 reprises, il a été selectionné pour les équipes nationales des U19 à U21 de l’Espagne. «Du Rayo Vallecano, du Real Betis Sevilla, de l’Espanyol Barcelona et de Swansea City Jordi Amat apporte l’expérience de 123 matches en Liga, 52 rencontres en Premier League anglaise et 9 matches en Europa League», indique l’AS Eupen dans un communiqué.

«Donner à notre équipe de la stabilité»

Après la signature du contrat avec Jordi Amat, Christoph Henkel, le directeur général des Pandas, a déclaré: «Pour renforcer notre équipe, nous étions à la recherche d’un défenseur central supplémentaire Nous sommes très heureux qu’avec Jordi Amat, nous ayons pu transférer un joueur aussi fort. Ses qualités et son expérience de 175 matches dans les plus hauts championnats d’Espagne et d’Angleterre vont certainement donner à notre équipe de la stabilité. Nous souhaitons beaucoup de succès à Jordi Amat ici à Eupen et lui souhaitons la bienvenue dans notre club».