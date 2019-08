Officiel: Hendrik Van Crombrugge quitte Eupen et signe à Anderlecht

L’AS Eupen et le Sporting d’Anderlecht ont officialisé le transfert du gardien international belge.

Hendrik Van Crombrugge quitte Eupen et s’engage pour quatre ans en faveur d’Anderlecht.

«Van Crombrugge a prouvé à Eupen qu’il est très talentueux. Sa sélection chez les Diables rouges en est la meilleure preuve», commente le directeur sportif du Sporting Michael Verschueren sur le site du club bruxellois. «En passant dans les rangs du RSCA, il affiche son ambition. C’est à Henrik de prouver qu’il constitue une valeur ajoutée pour l’équipe.»

L’arrivée de «HVC» chez les Mauves peut étonner puisque Vincent Kompany compte déjà trois gardiens (Didillon, Boeckx et Roef), mais elle s’inscrit dans la volonté du joueur-manager de développer le jeu au pied, et les relances, par les gardiens. Ce n’est pas le point fort de Thomas Didillon, coupable de quelques erreurs la saison passée et durant la préparation. Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, avait en revanche apprécié le jeu au pied de Van Crombrugge. Ce qui a donné des idées à Kompany.

«Un grand succès tant pour Hendrik que pour Eupen»

Van Crombrugge (26 ans) est devenu Diable rouge en fin de saison dernière. Formé en partie au Standard, il a réjoint Saint-Trond en 2011 avant de s’installer à Eupen deux ans plus tard. Il a disputé 179 matches avec le club germanophone.

«Le passage de Hendrik Van Crombrugge au RSC Anderlecht est un grand succès tant pour Hendrik que pour l’AS Eupen», souligne le directeur général d’Eupen Christoph Henkel. «Après Alessio Castro Montes (NDLR: à Gand), Hendrik Van Crombrugge est déjà le deuxième joueur de notre club à avoir franchi le pas vers l’un des meilleurs clubs de Belgique durant cette période de transfert. L’AS Eupen remercie Hendrik Van Crombrugge pour ses prestations et son engagement. Nous souhaitons bonne chance à notre gardien de but pour la suite de sa carrière.»