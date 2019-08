La fille de Bruce Lee furieuse contre Quentin Tarantino: «On présente mon père comme un baratineur arrogant»

Shannon Lee déplore que son père soit présenté comme un «connard arrogant» dans le dernier film de Quentin Tarantino.

«Une caricature», voilà comment Shannon Lee résume le portrait de son père dressé dans «Once Upon A Time… in Hollywood», le film porté par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

Interrogée par le site «The Wrap», la fille du célèbre acteur d’arts martiaux estime, en effet, que son paternel est dépeint comme un «connard arrogant» et «baratineur» dans la fresque old school de Quentin Tarantino.

Il est montré comme un connard arrogant qui brasse de l’air, et pas comme quelqu’un qui a dû lutter trois fois plus que les autres pour accomplir ce qui était naturellement donné à d’autres.

«Déçue» notamment par la scène dans laquelle Mike Moh, l’acteur qui incarne son père, provoque Brad Pitt en duel, Shannon Lee se défend de tout protectionnisme excessif. «Je peux comprendre le cheminement derrière ce qui est montré dans le film, assure-t-elle sur le site de «The Wrap». Je comprends qu’ils voulaient faire de Brad Pitt un dur à cuire qui pouvait battre Bruce Lee. Mais ils n’avaient pas besoin de traiter (mon père) de la façon dont le Hollywood blanc l’aurait fait quand il était encore en vie.» À savoir un Hollywood raciste dans lequel Bruce Lee «devait travailler trois fois plus que les autres pour accomplir ce qui leur était naturellement donné».

Déplorant déjà depuis quelques semaines de ne pas avoir été contactée par Quentin Tarantino avant qu’il ne croque son père, la fille de Bruce Lee estime au final que tout son travail (qui consiste à valoriser l’héritage culturel de ce dernier) a été «jeté à la poubelle par cette représentation qui fait de mon père un punching-ball arrogant». Et d’avouer à quel point il lui était «difficile», en tant que fille, «d’être assis au cinéma et d’entendre les gens rire de mon père».