VIDÉO | Le gabarit du pont des Trous déjà d’actualité en 1969

Des images prêtées par la Sonuma nous ramènent 50 ans en arrière. Elles sont extraites de la série «Ce pays est à vous» diffusée sur la chaîne nationale en 1969; On y évoque déjà le problème posé par le gabarit du pont des Trous. À (re) voir quelques heures avant la déconstruction des arches…

«Portrait de Tournai», c’est le nom de cette émission qui s’inscrivait dans le cadre de la série «Ce pays est à vous» diffusée sur le petit écran par la chaîne nationale il y a tout juste 50 ans.

Aux commandes de l’épisode consacré à la cité scaldienne, on retrouvait notamment le réalisateur Paul Deliens et le journaliste Edmond Lefevre. Parmi les personnalités interrogées à l’époque, on reconnaît également l’animateur Patrick Duhamel (qui avait fait ses études à Tournai) et le célèbre journaliste sportif, Luc Varenne, Tournaisien de naissance et de cœur.

Vous trouverez l’émission dans son intégralité sur le site: www.sonuma.be

C’est d’ailleurs juste après l’interview de ce dernier que sont évoqués les problèmes de gabarit du pont des Trous. II y a un demi-siècle, le projet d’élargir l’Escaut, comme l’évoquaient déjà les autorités, terrifiait certains habitants demeurant le long des quais car l’on parlait alors de la probable démolition de plusieurs habitations. On sait depuis que c’est la solution de l’alternat qui a été retenue par la suite.

La suite, vous la connaissez, cette dernière solution n’étant plus satisfaisante aujourd’hui, c’est celle de l’élargissement qui s’est imposée.

Un vaste chantier dont la phase la plus spectaculaire - et la plus controversée - se déroulera dès ce vendredi, avec la déconstruction des arches du pont des Trous.