Victor Osimhen à Lille: «Je dois beaucoup à Charleroi»

Le transfert de l’attaquant nigérian a été officialisé ce jeudi.

Victor Osimhen quitte Charleroi pour Lille. L’attaquant international nigérian a signé un contrat de 5 ans en faveur du LOSC et a été officiellement présenté à la presse ce midi.

«Je dois beaucoup à Charleroi mais je suis fier de mon travail et d’être ici à Lille», a-t-il notamment commenté.

«Je suis ambitieux mais, parmi les clubs qui me voulaient, Lille était celui qui me convient le mieux», a-t-il ajouté. «Le coach veut que je joue rapidement. Je suis prêt, calme et patient. J’ai déjà parlé 10-15 minutes avec lui.»

