Marvelous Nakamba passe du Club de Bruges à Aston Villa

Aston Villa a annoncé l’arrivée de Marvelous Nakamba en provenance du Club Bruges.

Le club promu en Premier League n’a pas révélé la durée du contrat du médian zimbabwéen de 25 ans.

Nakamba évoluait depuis 2017 à Bruges. Il a totalisé 67 rencontres sous le maillot blauw-zwart, remporté le championnat en 2018 et la Supercoupe quelques mois plus tard. Avant cela, Nakamba, formé à Bantu, avait joué à Nancy (2012-2014) et à Vitesse Arnhem (2014-2017).

«Marvelous correspond aux critères du type de joueur que nous recherchions», a expliqué l’entraîneur Dean Smith. «Il est très mobile, bon en possession et s’intégrera très bien dans notre style de jeu.»

Nakamba compte 12 présences en équipe nationale. Chez les ‘Villans’, il retrouvera Wesley, qui a suivi le même chemin que lui début juin. Un autre ancien Brugeois, Björn Engels, a rejoint Aston Villa cet été.