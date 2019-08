Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Les six boucs ont déjà commencé leur travail autour du Fort de Huy. Ces nouveaux travailleurs ont montré beaucoup d’application dans leur nouvelle tâche. Anne Vanbrabant

Que faire de sa tortue encombrante ? ; Expulsée de chez elle, la famille pakistanaise sera relogée ; Des ouvriers pas comme les autres à Huy. ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 1 août.

1

Nouveaux animaux de compagnie: ce qui est permis

La législation diffère selon la région pour la détention de NAC et autres. Permis ou déclaration en Wallonie pour de la compagnie?

2

10 images à retrouver: serez-vous le champion de l’actu de juillet?

Quels ont été les faits marquants de ce mois de juillet? Jouez à notre memory de l’actu, résolvez-le en moins de clics possible et battez le record du mois.

3

Six jeunes boucs pour s’occuper de l’entretien au fort de Huy

Ils sont les nouveaux ouvriers de la Ville de Huy : six boucs entretiendront les abords du Fort jusqu’à cet hiver.

4

Expulsée de chez elle, la famille pakistanaise sera relogée

Grâce aux efforts de l’Espace Convivialité de Waterloo, le couple pourra être relogé. Rida, leur fille, est hébergée pour le moment chez une amie.

5

GRAPHIQUES | Évolution des prix: le riz et le pain toujours plus chers

L’inflation est en baisse pour le quatrième mois consécutif mais s’élève tout de même à 1,42% en juillet. Qu’est-ce que ça signifie concrètement pour les prix? Comparaison en trois graphiques et quelques produits.

6

16 jours pour nettoyer le site de Dour

Le festival de Dour s’est tenu du 10 au 14 juillet. Le nettoyage du site vient de s’achever. L’heure du bilan écologique.

Cinq jours de musique, plus de 200 concerts et 251 000 festivaliers, au lendemain de la 31e édition du festival, les organisateurs tiraient un bilan positif.

7

Après des débuts douchés, éclaircie sur Hello Summer: «11 jours, c’est un peu court»

Le festival itinérant Hello Summer remplace pour la première fois Bruxelles les Bains. Après un début calamiteux, le rendez-vous estival prend son rythme de croisière. Et attire dans le quartier déserté de la place du Congrès et de la Cité Administrative.

8

Une chorale namuroise à l’Eurovision des choeurs

La chorale de l’Institut supérieur de musique et de pédagogie chantera ce week-end en eurovision, à Göteborg (Suède).

9

Un «Zorro» belge sous chapiteau a imposé sa griffe à Avignon

Avec un joyeux spectacle sous chapiteau intitulé «Quatre guitares pour Zorro», la jeune troupe namuroise Vivre en Fol Compagnie vient de vivre trois chaudes semaines au Festival Off d’Avignon…

10

Droits TV: les clubs belges, si loin de la concurrence européenne

Les droits de retransmission touchés par les clubs belges restent très faibles par rapport aux clubs des grands championnats qu’ils croisent en Coupe d’Europe.

