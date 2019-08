VIDÉO | Eden Hazard au Real Madrid, «ça ne fonctionne pas» encore

Titulaire avec le Real Madrid lors du match amical de ce mercredi face au Fenerbahce, Eden Hazard n’arrive toujours pas à convaincre les observateurs.

«Hazard, ça ne fonctionne pas»: le titre de «Marca» n’est pas tendre avec la nouvelle recrue du Real après sa prestation en match amical, hier soir, face au Fenerbahce. Selon le quotidien espagnol, le Diable rouge ne pèse pas encore assez sur le jeu un peu trop brouillon des Madrilènes.

«Il (Eden Hazard) offre des opportunités mais ça ne résout rien encore, souligne «Marca». Ce Madrid-là, ébranlé, a besoin que le Belge assume ses galons de général pour devenir l’âme de l’équipe et lui permettre de faire un pas en avant.»

Remplacé en deuxième période avant que les hommes de Zinédine Zidane ne fassent la différence (5-3) face aux Turcs, l’ancien joueur de Chelsea ne rassure donc pas encore l’ensemble des Madridistas qui en attendent plus. Pourtant, la tête de gondole du projet madrilène recrutée 100 millions d’euros cet été a semblé plus en jambe hier soir. Transparent mardi lors de la défaite (1-0) face à Tottenham, Eden Hazard a notamment proposé quelques combinaisons intéressantes avec Marcelo et Benzema, avant de sortir à la mi-temps.

«Il a varié sa position sur son flanc afin de créer le plus de danger possible, note d’ailleurs «AS», le quotidien espagnol qui apprécie par ailleurs l’association entre Karim Benzema et le Belge. Hazard mérite qu’on lui donne encore de la confiance.»

