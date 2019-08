Balade : À vélo dans la région thudinienne

On descend de notre péniche pour enfourcher un vélo et découvrir la région thudinienne d’un autre œil encore.

À deux-roues, on part en effet le long de la Sambre. Nous voilà parti pour une balade d’une dizaine de kilomètres qui nous mène entre Montigny-le-Tilleul et Thuin à nouveau, pour une promenade parfaitement adaptée aux familles.

En périphérie de Charleroi, les sites industriels laissent rapidement la place à de superbes paysages bucoliques.

Peu à peu, plus on s’éloigne de notre point de départ plus la Sambre devient sauvage et plus la faune et la flore se diversifient. La promenade est également rythmée par une série d’écluses pittoresques. Celles-ci étaient calibrées sur la taille des anciennes péniches. Celles construites dans la région sont reconnaissables aux deux fleurs de lys qui se rejoignent à la proue.

Cet itinéraire est en fait une partie de l’Eurovélo 3, une véloroute européenne qui relie Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. La Wallonie est traversée de part en part entre Herve et Thuin. Au total, celle qu’on appelle aussi « la route des pèlerins » s’étire sur une distance de plus de 5 000 km et traverse sept pays différents. En Belgique, l’itinéraire fait au total 160 km.

Point de départ : Rue des Mulets 55, 6142 Montigny-le-Tilleul