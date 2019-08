The Voice Kids avec trois coaches de The Voice Belgique

La RTBF a dévoilé le nom des trois coaches de la première saison de The Voice Kids.

Comme annoncé il y a deux semaines, The Voice Belgique fera place en janvier prochain à The Voice Kids. Contrairement à la version française, ce ne sont pas quatre mais trois coaches qui seront de la partie. Et ce seront des visages bien connus des fans du télécrochet de la RTBF puisque la chaîne publique annonce qu’il s’agira de Matthew Irons, Slimane et Vitaa.

Tous les trois avaient participé aux deux dernières saisons de The Voice Belgique. Pour rappel, ils étaient accompagnés la saison dernière de Typh Barrow, qui avait pris le relais de BJ Scott.

«Ce que j’aime bien, c’est l’approche beaucoup plus ludique à l’émission. Les kids, ça ramène l’aspect jeu de l’émission en avant», se réjouit Matthew Irons sur le site de la RTBF.

Les castings sont ouverts jusqu’au 4 septembre.