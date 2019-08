Yémen: 17 policiers tués dans l’attaque près d’Aden revendiquée par les rebelles

Au moins 17 policiers ont été tués et de nombreux autres ont été blessés dans une attaque lancée jeudi par les rebelles Houthis contre une caserne des forces de l’ordre proche d’Aden, ont indiqué des médecins.

L’attaque contre la caserne Al-Jalaa a été menée par un missile et un drone, selon des sources des services de sécurité yéménites et la chaîne de télévision Al-Massirah des rebelles Houthis. Un autre attentat suicide dans le centre d’Aden a tué trois policiers et blessé une vingtaine d’autres personnes, dont des policiers.

Les deux attaques ont pris pour cible les forces dites de la «Ceinture de sécurité», des policiers entraînés et équipés par les Emirats arabes unis, l’un des piliers de la coalition militaire menée par l’Arabie saoudite qui intervient depuis 2015 au Yémen contre les rebelles Houthis.

Un haut gradé, le général Mounir al-Yafyi, figure parmi les tués, ont indiqué les sources de sécurité qui ont évoqué des dizaines de morts et de blessés.

Ces attaques interviennent après une période de calme relatif à Aden où le dernier attentat suicide a été commis le 24 juillet.

À la faveur du conflit qui oppose depuis 2014 les Houthis aux forces progouvernementales, al-Qaida et le groupe État islamique ont renforcé leur implantation dans le sud du Yémen et y ont revendiqué des dizaines d’attentats ces dernières années.