À qui sont ces 323 objets retrouvés par la police?

La zone de police de Liège lance un appel aux victimes de vols: 323 objets volés ont été retrouvés.

Il y a un peu plus d’un mois, vers la mi-juin, la TFZ (Task Force zonale), avec l’appui de la brigade judiciaire et du commissariat Saint-Léonard, a réalisé plusieurs perquisitions après l’arrestation d’un individu pour un vol de voiture. Grâce à cela, la police a réussi à démanteler un réseau de trois receleurs. Ces derniers ont été privés de liberté et présentés à un juge d’instruction.

Le butin, 323 objets en tous genres (PC portables, vélos, électroménagers, outils de jardinage, instruments de musique…), est le résultat de vols principalement effectués dans des voitures et des maisons de la région liégeoise. Le montant s’élèverait à plusieurs centaines de milliers d’euros.

La zone de police de Liège a répertorié ces objets et lance maintenant un appel à la population pour permettre aux victimes de ces vols de retrouver leurs biens.

Comment faire?

La police liégeoise a publié sur son site – www.policeliege.be – les photos des objets qu’elle a préalablement numérotés et classés par catégorie. Le propriétaire potentiel d’un ou plusieurs de ces biens devra fournir une attestation de dépôt de plainte ou une facture d’achat de l’objet en question et/ou une caractéristique permettant d’identifier l’objet: gravure, initiales, autocollant et autres signes distinctifs…

Un numéro d’appel est mis à disposition jusqu’au 9 août, de 8h30 à 16h45. Deux journées «portes ouvertes» offriront également la possibilité aux citoyens de venir identifier de visu les objets, les 9 et 10 août de 8h30 à 16h30.