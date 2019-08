Un jet Star Wars et un Boeing Formule 1 sous l’objectif des chanceux du 5e «Spotters Day» à Brussels Airport

Les spotters ont été invités à descendre sur le tarmac pour une expérience rare au plus près des avions. Brussels Airport

Descendre sur le tarmac de Brussels Airport pour photographier les avions les plus impressionnants: voilà la chance qu'ont reçu certains passionnés pour le 5e «Spotters Day» à Zaventem.

Brussels Airport a organisé mercredi la 5e édition de son «Spotters Day», une journée spéciale pour les «spotters», ces passionnés d’avions qui aiment voir les appareils décoller et atterrir de près.

Ce 31 juillet, les spotters armés de leurs objectifs ont ainsi eu la chance d’apercevoir l’un des jets Star Wars de la compagnie japonaise ANA à la robe imitant celle du robot R2-D2, le Boeing géant d’Etihad Airways aux couleurs du GP de Formule 1 d’Abu Dhabi, ou encore un appareil militaire de l’armée belge.

Tous les jours, des dizaines d’amateurs se rendent à certains endroits le long des grilles entourant le site de l’aéroport, pour apercevoir de plus près leurs appareils favoris. L’an dernier, l’aéroport de Bruxelles a même inauguré deux plateformes spéciales qui leur sont destinées (à Steenokkerzeel et à Zaventem), de quoi faire de l’observation depuis un endroit sûr et bien situé.

Lors du «Spotters Day», l’aéroport donne à ces amateurs particuliers du monde de l’aviation l’occasion d’examiner d’encore plus près les avions, en leur donnant accès à des endroits habituellement interdits au public. Une trentaine de chanceux avait ainsi remporté un concours et a pu s’installer sur le tarmac.