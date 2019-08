Crelan entre en négociations exclusives avec Axa Banque

Les chances pour que Crelan mette la main sur Axa Banque augmentent. Le groupe d’assurances français vient en effet de donner son feu vert à des négociations exclusives avec Crelan au sujet de la revente de sa filiale bancaire belge.

L’accord est estimé à au moins 500 millions d’euros, écrit De Tijd jeudi. Un accord de distribution pour les produits d’assurances sera probablement couplé à la vente, ce qui assurerait aux Français un canal de vente via Axa Banque, mais aussi via Crelan, de quoi renforcer leurs parts de marché au détriment d’AG Insurance (Ageas) et de Fidea.

Sur le plan bancaire, l’opération permettrait à Crelan de doubler de taille pour dépasser Argenta, l’actuel numéro cinq sur le marché belge. Crelan gagnerait 860.000 clients supplémentaires et 555 agences. Mais qui dit fusion dit synergies, et donc aussi affinement du réseau et des effectifs.