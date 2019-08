Mercato: le sort de Lukaku dépend de Dybala

Romelu Lukaku faisait la Une de la Gazzetta dello Sport, hier matin, avec la perspective d’un transfert à la Juventus, plutôt qu’à l’Inter Milan.

Le mercato italien pourrait devenir démentiel dans les prochaines semaines puisqu’il est question de Cavani à l’Inter, d’un échange entre Icardi (Inter) et Dzeko (AS Rome) et du départ de Kean (Juventus) en Angleterre.

En Angleterre, justement, Fabio Paratici, le directeur technique de la Juventus, y était, hier, pour discuter du transfert de Paulo Dybala à Manchester United. L’international argentin, de retour de vacances, veut toutefois avoir une conversation avec Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juve, pour connaître les plans du technicien italien.

De son côté, Lukaku aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec la Vieille Dame pour un salaire annuel estimé à 9 millions€, selon plusieurs médias anglais. L’éventuelle arrivée du Diable rouge dans le nord de l’Italie ne semble toutefois pas réjouir tout le monde, parmi les supporters italiens, au point que certains ont mis en ligne une pétition pour s’opposer à l’échange.

Mercredi soir, Sky affirmait que la Juventus était prête à renoncer aux 15 millions supplémentaires et procéder à un échange «sec» entre Dybala et Lukaku. Mais, de son côté, le Corriere dello Sport affirme que Dybala préférerait aller à l’Inter Milan. La saga n’est pas finie...