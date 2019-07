D1B: Arnar Gretarsson nouveau coach de Roulers

Vieille connaissance de notre championnat, Arnar Gretarsson dirigera le club de Roulers cette saison en D1B.

Roulers a choisi son nouvel entraîneur. Il s’agit de l’Islandais Arnar Gretarsson, a annoncé le club de D1B ce mercredi. Gretarsson a signé un contrat d’une saison. L’homme de 47 ans est une ancienne connaissance du championnat belge puisqu’il a évolué au Sporting Lokeren de 2000 à 2006. Il a également une expérience en tant que directeur technique au Club de Bruges (2013-2014).

«J’ai hâte de me lancer dans ce défi qui m’attend à Roulers et suis prêt à commencer cette aventure avec le staff et les joueurs», a déclaré Gretarsson via le site internet du club. «Je veux remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible et qui m’ont donné cette opportunité de faire mes preuves en tant qu’entraîneur principal.»

David Colpaert, coach intérimaire de Roulers, restera à la tête de l’équipe dimanche prochain pour la première journée de Proximus League contre l’Union. Gretarsson prendra les commandes dès le lendemain.

Gretarsson compte 71 sélections avec l’Islande. En dehors de Lokeren, il a défendu les couleurs des Glasgow Rangers et de l’AEK Athènes.