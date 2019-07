TC Charleroi - Des peines de 1 à 4 ans de prison pour un trafic de cocaïne et d'héroïne

Sept personnes ont été condamnées, mercredi, par le tribunal correctionnel de Charleroi dans le cadre d'un trafic de cocaïne et d'héroïne. Les deux dirigeants virtuels du trafic écopent de 4 ans de prison avec sursis. Les trois vendeurs ont été condamnés à 2 ans, 30 mois et 3 ans de prison avec sursis. Deux autres personnes considérées comme des intermédiaires écopent de 37 mois et un an de prison avec un sursis probatoire. Le ministère public avait requis des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison.

H.L. et A.E.A. orchestraient un business bien huilé. Les ventes s'effectuaient à l'entrée du terril de Fontaine-l'Évêque (Hainaut) ou sur un pont surplombant l'autoroute. Des "heures d'ouverture" étaient fixées. Les clients pouvaient s'approvisionner tous les jours de la semaine, de 11h00 à 21h00. Trois vendeurs avaient été identifiés par de nombreux clients: A.O., M.O. et M.E.H.

P.R. avait loué deux immeubles, servant à loger les vendeurs ou à implanter une plantation de cannabis contenant plus de 500 plants. E.K. reconnaissait avoir reconduit, à plusieurs reprises, les vendeurs, qui sortaient du magasin pour rentrer chez eux, en échange d'une boulette de cocaïne.

Selon le substitut Damien Vervaeren, tous les prévenus contribuaient au trafic. "Tous ont contribué à ce business, avec des rôles divers et variés." Une peine de 5 ans de prison était requise contre les deux "dirigeants". Deux ans de prison étaient requis contre M.E.H. et trois ans d'emprisonnement contre les deux autres vendeurs. E.K. risquait 18 mois de prison pour avoir assuré le rôle de conductrice et une peine de 4 ans de prison était requise contre P.R., vu son implication dans le trafic.

Face à la juge Caroline Jamar, les sept prévenus plaidaient la clémence du tribunal. Tous souhaitaient voir la peine de prison requise par le ministère public accompagnée d'un sursis.