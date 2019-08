Wallonie, terre d'eau : Thuin et les péniches

Tout au long de l’été, « L’Avenir » vous propose de partir à la découverte de la « Wallonie, terre d’eau ». Cette semaine, on embarque du côté de Thuin.

Entre la ville de Thuin et les bateaux, c’est une longue histoire d’amour. Pas étonnant donc de débarquer dans le Hainaut pour cette huitième étape de notre série estivale Wallonie, terre d’eau.

On part cette fois-ci à la découverte de la batellerie de Thuin, avant d’embarquer sur une péniche musée pour tout savoir sur les bateaux. La Sambre nous dévoilera ensuite ses secrets lors d’une mini-croisière à proximité de la prestigieuse abbaye d’Aulne. On enfourchera enfin notre vélo pour poursuivre notre périple dans cette belle région.

1

Une longue histoire d’amour

On démarre notre périple au cœur du Hainaut par une étonnante découverte.

Si aujourd’hui, plus grand-chose ne le laisse entrevoir, au début du XXe siècle, on dénombra jusqu’à 1 100 bateliers ayant la ville de Thuin pour port d’attache. Ce n’est pas rien, sur une population avoisinant alors seulement les 5 000 habitants.

Et les bateliers vivaient tous dans le même quartier, dans la partie basse de la ville.

On part donc à la découverte du pittoresque quartier de la batellerie de Thuin. Ici, c’est une véritable histoire d’amour qui s’est déroulée entre la bourgade et les bateaux. Il fait bon flâner à pied dans les petites rues. On s’amusera d’ailleurs à observer les différents rappels aux bateaux qui ornent les devantures des petites maisons typiques des XVIIe et XVIIIe siècles, avec leurs portes et fenêtres exiguës.

Aujourd’hui encore, le quartier est toujours habité par une population de bateliers retraités. Avec un peu de chance, l’un d’entre eux vous racontera peut-être quelques anecdotes sur le riche passé de la région.

Plus de 600 bateaux avaient Thuin comme port d’attache. Malheureusement, parce que la voie d’eau est l’une des rares en Belgique à avoir conservé un gabarit de 40 m de large, elle a été complètement désertée par la navigation commerciale aujourd’hui.

Mais la petite bourgade sambrienne a, malgré tout, su garder tous ses charmes et elle mérite vraiment le détour.

Rue ‘t Serstevens, 6530 Thuin

+ Le quartier des bateliers à Thuin

2

Un musée sur une péniche

Pour revivre la formidable épopée de la ville, on embarque à bord d’une péniche pour cette deuxième halte de notre périple. Du côté du quai de Sambre, l’écomusée Thudo raconte la vie batelière de Thuin. Le petit musée nous fait voyager au fil de l’eau. À bord de cette péniche musée, vous découvrirez en effet les différentes étapes de la construction d’un bateau, les systèmes de communication, les événements de guerre, etc. Après avoir principalement voyagé entre Namur et la frontière pendant sa première vie, la péniche fut restaurée et transformée en musée par le dernier des chantiers navals encore en activité qui l’a construite dans les années 50.

On apprendra notamment qu’en matière de batellerie, les habitants de Thuin étaient des pionniers. Ce sont, par exemple, deux frères, bateliers à Thuin, qui furent les premiers à relier Paris par les fleuves et rivières.

Au cœur du musée, c’est également l’occasion d’observer de multiples documents d’origine comme d’anciennes cartes postales, des plans de construction d’époque, des maquettes, des objets particuliers ayant trait à la vie batelière… Le musée n’aurait sans doute pas pu s’amarrer ailleurs.

Quai de Sambre 6530 Thuin

+ L’Ecomusée Thudo

3

Une mini-croisière en Wallonie

C’est une autre péniche qui nous embarque maintenant, mais on ne restera pas à quai cette fois. On grimpe à bord de la péniche Gavroche le temps d’une mini-croisière sur la Sambre.

Le point de départ est donné juste à côté de l’abbaye d’Aulne. Si celle-ci est peut-être moins connue que ses grandes sœurs de Villers-la-Ville ou Orval pour n’en citer que deux, elle mérite tout autant le détour. Il est en effet possible de se balader un moment au cœur des ruines de cette abbaye cistercienne. Et on ne manquera pas de terminer la visite en découvrant la Brasserie de l’abbaye située juste à côté.

Mais il est déjà temps de jeter les amarres et de se laisser guider dans cette belle région par notre péniche bleue. Dans cette campagne bucolique, seul le bruit de l’eau venant percuter la coque du bateau trouble quelque peu la tranquillité.

À bord de la péniche, vous découvrirez les joies de la navigation, des passages d’écluse, mais également des explications historiques. Une façon originale de découvrir la région et d’observer les cités de Landelies, Erquelinnes, Thuin, Lobbes sous un angle nouveau.

Il faut compter 9 euros/personne et le voyage peut durer entre une heure et quatre heures en fonction des demandes.

Rue de l’Abbaye d’Aulne 12, 6142 Fontaine-l’Évêque

+ La péniche Gavroche, mini-croisière autour de l’Abbaye d’Aulne à Thuin

4

À vélo dans la région thudinienne

On descend de notre péniche pour enfourcher un vélo et découvrir la région thudinienne d’un autre œil encore.

À deux-roues, on part en effet le long de la Sambre. Nous voilà parti pour une balade d’une dizaine de kilomètres qui nous mène entre Montigny-le-Tilleul et Thuin à nouveau, pour une promenade parfaitement adaptée aux familles.

En périphérie de Charleroi, les sites industriels laissent rapidement la place à de superbes paysages bucoliques.

Peu à peu, plus on s’éloigne de notre point de départ plus la Sambre devient sauvage et plus la faune et la flore se diversifient. La promenade est également rythmée par une série d’écluses pittoresques. Celles-ci étaient calibrées sur la taille des anciennes péniches. Celles construites dans la région sont reconnaissables aux deux fleurs de lys qui se rejoignent à la proue.

Cet itinéraire est en fait une partie de l’Eurovélo 3, une véloroute européenne qui relie Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. La Wallonie est traversée de part en part entre Herve et Thuin. Au total, celle qu’on appelle aussi « la route des pèlerins » s’étire sur une distance de plus de 5 000 km et traverse sept pays différents. En Belgique, l’itinéraire fait au total 160 km.

Point de départ : Rue des Mulets 55, 6142 Montigny-le-Tilleul

5

Une nuit dans la vallée de la Sambre

Alors que la septième étape de notre périple estivale touche déjà à sa fin et alors qu’on vous emmènera du côté de la Semois la semaine prochaine, on vous invite à Lobbes pour passer la nuit cette fois.

C’est en effet le Relais de la Haute Sambre, un hôtel trois étoiles, qui nous accueille. Celui-ci s’est installé au cœur d’un domaine verdoyant et dépaysant de 4 ha. Un cadre idéal pour se ressourcer et prendre son temps. L’hôtel dispose d’une quinzaine de grandes chambres confortables et modernes. L’hôtel est également pourvu d’un restaurant à la cuisine française classique.

Au sein du domaine, vous pourrez également découvrir le Musée du miel qui vous permet d’observer le matériel ancien et actuel de l’apiculteur. Ce sont des apiculteurs qui accueillent les petits et grands pour les emmener dans le monde fascinant de l’abeille. Son mode de vie, ses besoins, son rôle bénéfique dans notre environnement, mais également les risques qui pèsent sur sa vie, vous serez bientôt incollable sur le sujet. Une ruche vitrée permet d’observer ces infatigables travailleuses.

Rue Fontaine Pépin 12 6540 Lobbes

+ Le Relais de la Haute Sambre