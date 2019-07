Place Maugrétout, c’est la Louve à la plage jusqu’au 25 août

Jusqu’au 25 août, la place louviéroise se transforme en plage avec jeux, animations, concerts et terrasse.

C’est désormais une tradition. Au dernier jour de juillet, le soleil se lève sur une place Maugrétout disparue sous 100 tonnes de sable, sur lequel sont installés des jeux, des transats, des sièges, une scène, autour desquels gravitent un bar terrasse et des foodtrucks.

Bienvenue à La Louvière plage, cru 2019, cadeau pour tous les Louviérois et les commerçants du centre-ville qui ne diront pas non à cette opération de dynamisation du centre-ville.

Cadeau aussi à tous ceux qui n’ont pas l’occasion de se déplacer jusqu’à la côte pour marcher dans le sable et qui pourront le faire dès ce mercredi pendant un mois, tous les jours de 9 h à minuit, voire 2 h les vendredis, samedis et le 14 août. Même si les premiers a en avoir profité cette année auront été un groupe de cyclistes flamands…

Pour cette nouvelle édition, trois grosses nouveautés sont à signaler. Un: la scène a été déplacée. Son précédent positionnement, excentré, a été source d’ennuis de sécurité l’an dernier. Elle est désormais bien au centre de la plage, juste devant l’église Saint-Joseph de la place Maugrétout.

Deux: l’espace bar a été agrandi. La «Terrazza» occupe toute la largeur de la place Maugrétout, avec un espace couvert. Toujours utile, tant par temps pluvieux que caniculaire. Du jeudi au samedi, c’est de la Terrazza que presteront les DJs.

Trois: cette année, La Louvière fête ses 150 ans. La programmation a donc été renforcée sur la place Maugrétout puisqu’on nous promet chaque jour des animations et des concerts et DJ sets tous les soirs, du jeudi au dimanche.

Soirée DJ le 14 août

Au programme notamment, des cours de sports collectifs aux noms barbares proposés par une chaîne de salle de sport à l’enseigne orange, du sport de plage avec un terrain de pétanque, des animations dansantes, etc.

Pour les plus jeunes, une journée atelier de création de bracelets, de colliers et de grimages est également prévue. Un magicien viendra aussi enchanter les familles.

Enfin côté concerts, la scène locale sera à l’honneur avec des groupes tels que So Pink Size, The Badgers, Has Been, El Viento Del Barrio, Eli and Ari, Moonstone, etc.

À noter que le 14 août, veille de jour férié, sera dédié à une soirée 100% DJ avec les sociétaires de Radio Contact, dont Mademoiselle Luna et Daddy-K, qui sera passé par Ronquières 10 jours avant. Enfin, c’est au groupe de reprises Coverballs qu’il reviendra de tirer un trait sur La Louvière Plage édition 2019, le 25 août…

Plus d’infos: page Facebook de La Louvière Centre-ville