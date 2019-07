Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

L’évolution du prix détaillée de votre panier; le directeur sportif de Genk se livre; éclaircie sur le Hello Summer... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 31 juillet.

1 GRAPHIQUES | Évolution des prix: le riz et le pain toujours plus chers

L’inflation est en baisse pour le quatrième mois consécutif mais s’élève tout de même à 1,42% en juillet. Qu’est-ce que ça signifie concrètement pour les prix? Comparaison en trois graphiques et quelques produits.

2 Les cartes Pokémon, prochaines cibles de la Commission des jeux de hasard?

La Commission des jeux de hasard mène des combats à la carte, quitte à délaisser, faute des moyens, des situations délicates.

3 Une lande sauvage et abrupte revit grâce aux moutons

La parcelle entretenue par les moutons de Mélanie Malzahn a obtenu le 2e prix de la plus belle prairie à la Foire de Libramont. Petite visite.

4 REPORTAGE | Après des débuts douchés, éclaircie sur Hello Summer

Le festival itinérant Hello Summer remplace pour la première fois Bruxelles les Bains. Après un début calamiteux, le rendez-vous estival prend son rythme de croisière. Et attire dans le quartier déserté de la place du Congrès et de la Cité Administrative.

5 Le camp guides, c’est fini et certains en sont soulagés

Le camp des 500 guides bruxelloises qui ont débarqué sur Modave est terminé. Pour le plus grand soulagement de certains.

6 Dimitri De Condé: «On préférerait ne plus recevoir d’offres»

On ne change pas une formule qui gagne. Genk a beau être champion en titre, se préparer pour la Ligue des champions et susciter l’admiration de l’Europe entière, ses dirigeants restent accessibles. C’était encore le cas lundi soir lors du traditionnel dîner annuel avec la presse.

7 Les essences ont éveillé les sens

Gros succès de foule pour la première journée de la 20e édition de Demo Forest à Bertrix hier. Vers un record de participation ce soir?

8 40e Gouvy Jazz Festival: notre sélection

Entre blues, bebop, ska et musique du monde, le Gouvy Jazz propose un programme riche et diversifié. Du 2 au 4 août à la Ferme de la Madelonne.

9 Bertrand Baguette, le guerrier égoïste devenu ambassadeur

Pilote officiel Honda au Japon, Bertrand Baguette était de retour à la maison pour ses 24 Heures. Rencontre avec ce pro du volant.

10 L’espérance de vie dépasse les 82 ans

En 2018, l’espérance de vie à la naissance en Brabant wallon était de 82,2 ans. C’est la province wallonne où elle est la plus élevée.

