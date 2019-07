«Dark Horse» de Katy Perry considéré comme un plagiat

Le titre «Dark Horse» de la chanteuse Katy Perry est un plagiat, vient de trancher la justice américaine.

Le jury de six femmes et trois hommes a rendu son verdict ce lundi, à Los Angeles, jugeant que le morceau de la chanteuse américaine plagiait une partie du rythme de «Joyful Noise», titre sorti en 2008, rapporte le site Billboard.

L’affaire avait été portée en justice en 2014 par les compositeurs de «Joyful Noise» qui estimaient que la chanson de Katy Perry reprenait le beat qu’ils avaient inventé pour leur titre.

Ce morceau de rap chrétien, plutôt inconnu du grand public, cumule plus de 5 millions de vues sur YouTube et Myspace. Une visibilité jugée faible et qui a été la base de la défense de Katy Perry, absente lors du verdict, et de ses collaborateurs.

Ils affirmaient n’avoir jamais entendu ce morceau, mais le jury a considéré, après une semaine de procès, que le titre reprenait bien, sciemment ou inconsciemment, le beat de «Joyful Noise».

Le montant de la sanction qui sera infligée n’est pas encore connu.

Ce procès en rappelle un autre qui s’est achevé récemment, pour la chanson « Blurred Line » de Robin Thicke et Pharrell Williams. Ils avaient été condamnés pour le plagiat d’un titre de Marvin Gaye, et devaient payer près de 5 millions de dollars d’indemnités aux héritiers du chanteur.