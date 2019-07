Liège: des travaux de réhabilitation du revêtement dès samedi sur la liaison E25-E40

Certaines liaisons seront fermées au cours du mois d’août. Il faudra donc prévoir un itinéraire alternatif par moments.

Des travaux de réhabilitation du revêtement seront menés dès samedi sur la liaison E25-E40, à Liège, depuis la sortie 18 Arcades jusqu’à l’entrée de la trémie de Chênée vers le Luxembourg, avertit mercredi la Sofico. La circulation s’era donc modifiée par endroits.

Du samedi 3 août à 21h00 au lundi 5 août à 6h30, la liaison sera fermée vers le Luxembourg entre les sorties Avroy et Chênée.

Du lundi 5 août au vendredi 9 août, entre 6h30 et 21h00, la vitesse sera limitée à 50 km/h vers le Luxembourg entre l’échangeur des Grosses Battes et l’échangeur de Chênée, tandis que l’accès des 18 Arcades vers le Luxembourg fera l’objet d’une fermeture.

Entre le lundi 5 août et le samedi 10 août, la liaison E25-E40 restera à nouveau fermée vers le Luxembourg entre les sorties Avroy et Chênée, la nuit, entre 21h00 et 6h30.

Enfin, le dimanche 11 août, une fermeture vers Bruxelles entre les sorties Chênée et Val-Benoît est prévue. L’accès Val-Benoît restera ouvert.