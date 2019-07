VIDÉO | Quand Alison Van Uytvanck affronte sa petite-amie Greet Minnen, cela donne de belles images

Pour la première fois, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen se sont affrontées sur le circuit WTA. Un moment particulier pour le couple.

Alison Van Uytvanck (N.2) s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA de Karlsruhe en Allemagne, une épreuve sur terre battue dotée de 125.000 dollars, lundi au détriment de Greet Minnen, 21 ans, 123e mondiale dans un duel belgo-belge.

Alison Van Uytvanck, 25 ans, numéro 2 belge, 65e joueuse du monde, s’est imposée en trois sets – 6-4, 1-6, 6-1 - et 1 heure 46 minutes de jeu.

Cette rencontre était pour le moins particulière. Alison Van Uytvanck et Greet Minnen sont en couple depuis un bon bout de temps. Forcément, le plus bel échange de la rencontre a eu lieu au filet en fin de match.

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute 😍🏳️‍🌈 #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq