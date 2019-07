Bashir Abdi: «Kipchoge peut courir sous les deux heures»

Recordman de Belgique du marathon depuis quelques mois, Bashir Abdi estime qu'Eliud Kipchoge est capable de descendre sous la barre mythique des deux heures.

Membre de la NN Running Team, une équipe qui rassemble quelques-uns des meilleurs marathoniens au monde, dont son ami Mo Farah et Kenenisa Bekele, Bashir Abdi pourrait prochainement aider Eliud Kipchoge dans sa deuxième tentative de terminer un marathon sous les deux heures.

«Quand j’ai vu la facilité avec laquelle Eliud (NDLR: le champion olympique de la discipline) a gagné le marathon de Londres, je me dis qu’il est capable de faire bien mieux que son record du monde de Berlin (2h01’39’’, le 16 septembre 2018), estime le Gantois. Et je suis certain qu’il est capable de courir sous les deux heures s’il est bien préparé et bien accompagné. Est-ce que je pourrais l’y aider? Pourquoi pas? Il ne m’en a pas encore parlé mais je serais partant. Tenir un bon rythme pendant plusieurs kilomètres, ça me connaît. Et puis, ce serait tellement génial d’écrire un petit bout de l’histoire de mon sport et de la science, en général.»

