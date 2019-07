Le succès fou des pailles en plastique pour soutenir Trump

Acheter des pailles en plastique pour soutenir la campagne de réélection de Donald Trump, c’est possible. Le produit fait un carton et a déjà rapporté près de 460.000 dollars.

Les produits marketing aident de nombreux hommes et femmes politiques dans la course aux élections. Entre les serviettes de plage, tasses ou encore casquettes flanquées d’un slogan de campagne, le site de Donald Trump propose d’acquérir des pailles en plastique.

Contre 15 dollars, hors frais de port, un pack de 10 pailles parviendra aux fans souhaitant siroter leurs boissons tout en montrant leur soutien à l’actuel président.

Et l’idée fait un carton, rapporte le Guardian. Le premier lot s’est vendu en quelques heures et le produit a déjà rapporté 456.000 dollars.

Le site précise que la paille est réutilisable, recyclable et ne contient pas de bisphénol A. Une gravure au laser laisse apparaître le nom de Trump sur la paille rouge.

La production du produit aurait commencé après que Brad Parscale, l’un des responsables de la campagne de Donald Trump, a vu une paille en papier se détruire sous ses doigts.

I’m so over paper straws. #LiberalProgress



This is exactly what they would do to the economy as well. Squeeze it until it doesn’t work. pic.twitter.com/zKfiZiSHV5