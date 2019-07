«Eden Hazard est un joueur extraordinaire qui est en train d’être lesté par le jeu gris du Real»

Le capitaine de notre équipe nationale n’a pas encore brillé lors de cette présaison. Mais la presse espagnole reste relativement tendre à son encontre.

Quatre matches, trois défaites, un match nul (remporté aux penaltys): le Real Madrid vit une préparation compliquée. Après la gifle 7-3 contre l’Atlético Madrid le week-end dernier, les Merengue ont à nouveau été battus mardi face à Tottenham (0-1). Un match qui s’est décidé sur une mauvaise passe d’Eden Hazard vers Marcelo, qui a mal contrôlé le ballon et envoyé Harry Kane vers l’ouverture du score.

Crap pass from Hazard, stupid pass from Marcelo = goal for Harry Kane. pic.twitter.com/vblDM7INRu — Niall ? (@niallmoran_) 30 juillet 2019

Notre compatriote était à nouveau titulaire et a disputé 80 minutes cette fois. Si l’Agence France Presse estime qu’il a été «invisible», Marca note que Hazard a été positionné en attaque aux côtés de Karim Benzema dans un 4-4-2 qui «n’a pas très bien fonctionné» mais pointe surtout « l’erreur de Marcelo » sur le but encaissé.

«Hazard n’a pas encore trouvé sa place», poursuit le quotidien sportif madrilène, qui préfère s’en prendre à la (mauvaise) qualité du jeu du Real. «C’est un joueur extraordinaire qui est en train d’être lesté par le jeu gris de l’équipe. Zidane l’a testé à gauche et à l’avant et, pour l’instant, il n’intervient pas assez régulièrement dans le jeu de l’équipe. Il a fait illusion lors de ses débuts contre le Bayern et reste maintenant sur trois matchs gris. C’est sûr que ça va marcher pour lui à Madrid, mais, pour l’instant, il n’est pas celui dont les fans ont besoin pour être enthousiasmés.»

De son côté, AS ne s’attarde pas trop sur le cas du joueur transféré de Chelsea pour 100 millions d’euros mais préfère s’intéresser au cas de l’autre Belge du Real: Thibaut Courtois. Blessé après la cinglante défaite contre l’Atlético, l’ancien Genkois a laissé sa place à Keylor Navas mardi soir. Et l’international costaricain hérite des louanges du quotidien sportif. «La blessure de Courtois lui a ouvert la porte et il s’est faufilé dedans», peut-on lire. Et d’ajouter: «Si Keylor continue à briller, ce sera Courtois qui devra attendre pour avoir la possibilité de rejouer.» Ou l’art de mettre la pression.

En attendant, le Real dispute la petite finale de l’Audi Cup ce mercredi (18h) contre Fenerbahçe. Avec Hazard laissé au repos?