(Belga) Apple a affiché 53,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé, pour un bénéfice net de 10 milliards, en baisse de 13% mais supérieur aux attentes de marché, malgré la baisse des recettes de l'iPhone.

La firme à la pomme a vu les ventes de son smartphone passer de 29,4 milliards de dollars à presque 26 milliards, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes. Mais sa branche de services (Apple pay, App Store, iTunes, Apple Music, iCloud, etc) progresse en revanche de 15% en un an, à 11,5 milliards de dollars, a indiqué l'entreprise mardi dans un communiqué. "Nous avons réalisé notre meilleur troisième trimestre depuis toujours, grâce à des recettes record des services, une accélération de la croissance des objets connectés, des bonnes performances des iPad et des Mac et une amélioration significative des tendances pour l'iPhone", a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple, cité dans le communiqué. Le titre prenait 4,6% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, un signe que les investisseurs sont rassurés par le pivot d'Apple. Financièrement dépendant de l'iPhone --qui représente encore près de la moitié de ses revenus-- le géant des technologies a entrepris une diversification vers les services dématérialisés. Le groupe a annoncé en mars, entre autres, le lancement d'une plateforme de vidéo en streaming et un abonnement presse. Pour son quatrième trimestre (juillet-août-septembre), Apple prévoit un chiffre d'affaires compris entre 61 et 64 milliards de dollars. (Belga)