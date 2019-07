The Voice Kids le 23 août sur TF1

Alors que le RTBF vient officiellement de lancer la première saison de sa version pour enfants de The Voice, TF1 annonce la date de diffusion de sa sixième édition.

C’est pour le vendredi 23 août à 21 h 05. Comme les autres années, cette sixième édition comptera quatre primes d’auditions à l’aveugle, deux battles, une demi-finale et une finale.

À l’animation, on retrouve Nikos Aliagas et Karine Ferri. Et côté coaches, on ne change rien non plus: Jenifer a resigné pour une 6e fois, Patrick Fiori pour une 5e et Amel Bent et Soprano pour une 2e fois.