Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 31 juillet

Asif Kapadia, Andreï Tarkovsky et Harmony Korine sont au menu de ce mercredi. -

La campagne suédoise, la main de Dieu, des peignoirs en soie, des poupées moches et même d’étranges visions: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 31 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Midsommar

Film d’épouvante d’Ari Aster. Avec Florence Pugh, Jack Reynor et Will Poulter. Durée: 2 h 20.

Ce que ça raconte

Un couple d’Américains se retrouve prisonnier d’une communauté suédoise célébrant le solstice d’été. Au programme: bûchers, danses mystiques et jardinage.

Ce qu’on en pense

Même en plein jour, Ari Aster crée le malaise en nous confrontant à nos tabous et nos peurs intimes. Glaçant.

La critique complète

Diego Maradona

Documentaire d’Asif Kapadia. Avec Diego Maradona. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

La gloire et les échecs du mythique joueur, durant sa période au SCC Napoli.

Ce qu’on en pense

En plus des images inédites, ce documentaire fouillé porte un autre regard sur Maradona. Passionnant!

La critique complète

L’interview d’Asif Kapadia

Beach Bum

Comédie de Harmony Korine. Avec Matthew McConaughey, Isla Fisher et Snoop Dogg. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Un énergumène en string doit se remuer s’il veut continuer à se la couler douce sur les plages de Miami.

Ce qu’on en pense

C’est bien de faire de l’esbroufe de mise en scène mais quand on a quelque chose à raconter, c’est encore mieux. Un beau coquillage vide.

La critique complète

Ugly Dolls

Film d’animation de Kelly Asbury. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Les poupées défectueuses vivent heureuses à Uglyville, jusqu’au jour où l’une d’elles décide de pousser la porte du monde parfait.

Ce qu’on en pense

Film d’animation qui invite les enfants à vivre avec leurs défauts. Un peu facile mais mignon.

La critique complète

Solaris (verstion restaurée)

Film de science-fiction d’Andreï Tarkovsky. Avec Natalya Bondarchuk et Donatas Banionis. Durée: 2 h 45.

Ce que ça raconte

Le docteur Kelvin est envoyé sur la planète Solaris pour faire le point sur la situation des scientifiques qui l’étudient.

Ce qu’on en pense

Même restauré, Solaris reste un film de niche pour ceux qui aiment les métaphores existentialistes.

La critique complète

Pourquoi ressort-on autant de vieux films ?